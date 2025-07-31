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Пентхаусы в Лапитосе, Северный Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Квартира на берегу моря в комплексе в Лапте, Кирения Лапта — популярный прибрежный район Кир…
$294,967
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