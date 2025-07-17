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Дома с садом в Лапитосе, Северный Кипр

виллы
4
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Лапитос, Северный Кипр
Дом 4 спальни
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Откройте для себя идеальное сочетание комфорта, роскоши и природной красоты с этими потрясаю…
$377,783
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