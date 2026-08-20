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Коммерческая недвижимость в Лапитосе, Северный Кипр

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 500 м² в Лапитос, Северный Кипр
Коммерческое помещение 500 м²
Лапитос, Северный Кипр
Площадь 500 м²
Ресторан в Лапте Restoran Altın Inci. Lapta привлечет Ваше внимание! Продается работающий…
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