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Квартиры с террасой в Лапитосе, Северный Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Готовое бунгало 1+1 в стиле лофт, в районе Кирения, Лапта.   Жилье полностью меблиров…
$102,907
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