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Квартиры с бассейном в Лапитосе, Северный Кипр

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5 объектов найдено
Квартира в Лапитос, Северный Кипр
Квартира
Лапитос, Северный Кипр
Площадь 85 м²
Индивидуальный проект премиум класса на Северном Кипре. К вашему вниманию предлагаются апарт…
$204,703
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Квартира 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апратменты 2+1 в утном комплексе на острове Северный Кипр О строительств…
$209,199
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Квартира 2 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/3
Продажа полу-меблированной квартиры 2+1(85м2), первый этаж, с 3-мя балконамию, в комплексе с…
$136,533
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Квартира в Лапитос, Северный Кипр
Квартира
Лапитос, Северный Кипр
Площадь 70 м²
Откройте для себя уникальный мир комфорта и роскоши в новом бутик-проекте. В этом жилом комп…
$239,631
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Квартира 2 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/11
Что вы получаете: Апартаменты и таунхаусы в современном жилом комплексе в живописном поселке…
$180,267
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