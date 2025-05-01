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Квартиры с видом на горы в Лапитосе, Северный Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/3
Уютный апартаметы в А7 блоке на 2 этаже с двумя спальнями и большой кухней-гостинной в компл…
$151,184
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Квартира 2 спальни в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
Шикарные апартаменты для жизни и отдыха на Северном Кипре. Вашему вниманию предлагаются а…
$155,160
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Квартира 4 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/3
Уютный апартаметы с тремя спальнями и большой кухней-гостинной в комплексе Elite life от Din…
$171,693
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