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Квартиры с видом на море в Karavas, Северный Кипр

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Project Description Located in the west coast of Kyrenia, Karsiyaka, Aqualina Residence i…
$267,569
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