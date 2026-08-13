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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с бассейном в Iskele District, Северный Кипр

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1 объект найдено
Cozy 1-bedroom studio in lovely Yeni Iskele with AC and fitness room в Trikomo, Северный Кипр
UP UP
Cozy 1-bedroom studio in lovely Yeni Iskele with AC and fitness room
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/9
Расположенный в Йени Искеле, Alexius Pool Apartments является отличной базой для изучения го…
$1,039
в месяц
НДС
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Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
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