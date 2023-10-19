Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Коммерческая
  4. Район Искеле
  5. Магазины

Магазины в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Part of the land is developed with a two-storey commercial building comprised of 180 sq.m. s…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Prestigious office space facing the Limassol Seafront on a Commercial Modern Building!This b…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на продажу в знаменитом здании.Основные характеристики120м2 крытых площадей, …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Коммерческая в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
ДОСТУПНО СЕЙЧАС здание в отличном месте в Никосии в Агиос Дометиос. Расположен в районе, бли…
Цена по запросу
Коммерческая с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 4 500 м²
Коммерческая Недвижимость в Оживленном Месте в Гирне на Северном Кипре Коммерческая недвижим…
€11,57 млн
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Современные роскошные отремонтированные офисы!Расположен в центре (прямо напротив пляжа)Всег…
Цена по запросу
Коммерческая в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
A commercial building in Agios Dometios, Nicosia.It comprises of: -A shop of 115sqm with a 5…
Цена по запросу
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
Коммерческая Недвижимость с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте, Северный Кипр Продаются…
€110,583
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Коммерческая в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Первоклассный бизнес-центр с современными удобствами на побережье Лимассола. Эта Башня произ…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Realting.com
Перейти