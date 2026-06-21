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Студии с террасой в Iskele Bahceler, Северный Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 9/13
Большая студия площадью 48 кв.м. на 9 этаже готового комплекса в Искеле в 200 метрах от морс…
$161,108
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Параметры недвижимости в Iskele Bahceler, Северный Кипр

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