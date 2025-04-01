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Квартиры с видом на горы в Guzelyurt, Северный Кипр

однокомнатные
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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Guzelyurt, Северный Кипр
Студия 1 комната
Guzelyurt, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 11
Комплекс APHRODITE AQUA/WELLNESS   Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!!   …
$98,393
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Квартира 2 комнаты в Guzelyurt, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Guzelyurt, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Комплекс APHRODITE WELLNESS   Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!! Студии 34…
$117,910
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