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Квартиры с гаражом в Guzelyurt, Северный Кипр

квартиры-студии
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Морфу, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Морфу, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 12
Наш новый проект, один из крупнейших и современных оздоровительных и омолаживающих центров в…
$103,010
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