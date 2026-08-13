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Долгосрочная аренда вилл в Кирении, Северный Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
🏡 Аренда виллы 4+1 на Северном Кипре в Caesar Cliff — премиальная недвижимость у моря Ищете …
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Вилла 3 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Долгосрочная аренда новой виллы в Эдремите Сдается стильная вилла с 3 спальнями, идеально п…
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