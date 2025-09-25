Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Кирения
  4. Долгосрочная аренда
  5. Отель

Долгосрочная аренда отелей в Кирениях, Северный Кипр

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 000 м² в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Отель 1 000 м²
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Площадь 1 000 м²
Этаж 3/3
🌴 Бутик-отель Seafront 🌊 Хорошо налаженная и прибыльная операция, готовая к беспрепятственно…
$6,734
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти