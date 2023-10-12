Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Земельные участки
  4. Кирения
  5. Земельные участки

Земельные участки с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни с парковкой, с сауной, с тренажерным залом в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с парковкой, с сауной, с тренажерным залом
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Продается строящаяся вилла в новом роскошном комплексе. Пешком до лучших пляжей острова. Охр…
€369,291
Вилла 3 спальни в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Новые готовые к перемещению виллы, которые интегрируются с природой и голубым морем, продают…
€472,913
Вилла 5 спален с парковкой, с Pool, с Storeroom в Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален с парковкой, с Pool, с Storeroom
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
Современная вилла на берегу моря в эксклюзивном новом развитии роскошных жилых помещений, ра…
€2,12 млн
Пентхаус 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
ID: CP-702 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -250M - Расстояние до …
€187,575
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/13
План оплаты: НА БЛОК «Е» 1.000 у.е. депозит 30% первоначальный взнос 30% в расср…
€61,714
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 21/27
Грандиозный проект компании   находится в самом излюбленном районе Северного Кипра - Лонг Би…
€87,655
Квартира в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фам…
€170,582
Пентхаус 2 спальни с Kriera Penthouse Loft Apartments в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с Kriera Penthouse Loft Apartments
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 6/6
Познакомьтесь с Kriera Focus, новой звездой Лонг-Бич с панорамным видом, где вы почувствуете…
€135,552
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с ванной в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с ванной
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€54,112
Вилла 3 комнаты с predostavlyaetsya VNZh в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Уютный ,тихий комплекс. Рядом есть вся инфраструктура которая необходима для жизни и отдых…
€333,785
Вилла 3 спальни с общественным бассейном, с крытой парковкой, с личным бассейном в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с общественным бассейном, с крытой парковкой, с личным бассейном
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€190,875
Вилла 5 комнат с детской площадкой, с рестораном, с охраняемой территорией в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 комнат с детской площадкой, с рестораном, с охраняемой территорией
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Эксклюзивный проект high-tech вилл, который будет представлен на рынок только компанией Lev…
€552,664
Realting.com
Перейти