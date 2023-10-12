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Магазины с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 71 м²
Количество этажей 8
Магазины в Элитном Комплексе на Оживленной Улице в Гирне, Кипр Магазины с инвестиционным пот…
€299,000
Realting.com
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