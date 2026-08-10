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Офисы в Кирении, Северный Кипр

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коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Офис 50 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Офис 50 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Офисы с видом на море на оживленной улице в Гирне, Северный Кипр Караогланоглу в Гирне – оди…
$189,114
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Офис 60 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Офис 60 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Магазины с высоким доходом от аренды в комплексе на Северном Кипре в Гирне Гирне – один из с…
$179,760
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