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Продажа офисных помещений в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

коммерческая недвижимость
10
магазины
5
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1 объект найдено
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Коммерческие Помещения в Гирне, Северный Кипр, в Элитном Проекте. Магазины и офисы в центре …
€150,000
Realting.com
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