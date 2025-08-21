Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Северный Кипр
  3. Girne Belediyesi
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Недвижимость возле озера

Пентхаусы возле озера в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
6
Агиос Георгиос
3
2 объекта найдено
Пентхаус 1 комната в Карми, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Карми, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
О проекте DejaBlue – это первый эко-жилой проект на Северном Кипре, созданный для гармонии …
$215,851
Пентхаус 3 комнаты в Карми, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Карми, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
О проекте DejaBlue – это первый эко-жилой проект на Северном Кипре, созданный для гармонии …
$377,739
