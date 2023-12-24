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Коттеджи в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с балконом, с видом на море, с видом на горы в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж с балконом, с видом на море, с видом на горы
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Добро пожаловать в прекрасный комплекс домов на Кипре - идеальное место для тех, кто ищет ко…
€226,734
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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