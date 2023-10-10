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Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Фамагуста
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры с бассейном в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры
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Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
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