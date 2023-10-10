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Земельные участки с видом на горы в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

2 объекта найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 6 690 м²
€89,298
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с Title is ready в Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с Title is ready
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 100 335 м²
€29,294
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