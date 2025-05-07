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Квартиры с бассейном в Dipkarpaz, Северный Кипр

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2 объекта найдено
Квартира в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира
Dipkarpaz, Северный Кипр
Площадь 39 м²
Уникальный жилой комплекс в дубайском стиле в районе Боаз. Состоит из 7 блоков,в каждом блок…
$139,375
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Квартира в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира
Dipkarpaz, Северный Кипр
Площадь 38 м²
Совершенно новый проект, расположенный в регионе Дипкарпас на Северном Кипре, недалеко от жи…
$105,363
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
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