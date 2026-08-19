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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с бассейном в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

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Агиос Амвросиос
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира 2+1 в аренду в комплексе SEA TERRA ESENTEPE с видом на море | Бассейн и тренажерный…
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Недвижимость Северного Кипра аренда: новая квартира 1+1 с прямым видом на море в Viking Suns…
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
🏡 Аренда квартиры 2+1 на Северном Кипре с террасой на крыше и видом на море Аренда недвижимо…
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Квартира 3 комнаты в Харкея, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Аренда стильного пентхауса 2+1 рядом с гольф-клубом! Идеальное место для ценителей комфорта,…
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