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Квартиры с видом на горы в Caglayan Mahallesi, Северный Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Nicosia, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Nicosia, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/4
?Гранит-керамика в гостиных и кухнях, ламинат в спальнях. ? Встроенные шкафы в спальнях ? …
$172,193
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Квартира 2 спальни в Nicosia, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Nicosia, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
?Гранит-керамика в гостиных и кухнях, ламинат в спальнях. ? Встроенные шкафы в спальнях ? …
$138,148
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Параметры недвижимости в Caglayan Mahallesi, Северный Кипр

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