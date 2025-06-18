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Виллы с террасой в Agios Epiktitos, Северный Кипр

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17 объектов найдено
Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
$168,369
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
$227,298
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
$463,014
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
$463,014
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$270,472
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$420,922
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$288,512
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
$164,160
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
$600,114
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
$311,482
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
$258,566
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
$420,922
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
$347,561
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
$390,736
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
$192,421
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
$342,751
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
$960,905
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