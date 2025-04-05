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Виллы с видом на море в Agios Epiktitos, Северный Кипр

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат с видом на море, рядом с пляжем в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, рядом с пляжем
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 860 м²
Введение My House Elegant - это эксклюзивный жилой проект, предлагающий современный дизайн, …
$800,294
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