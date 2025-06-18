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Виллы с гаражом в Agios Epiktitos, Северный Кипр

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4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 246 м²
Количество этажей 1
Наш проект расположен в районе Озанкой с самым уникальным видом на Кирению в Турции. Слева о…
$997,271
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Address-Estate Cyprus
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
$168,369
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Вилла 4 комнаты в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
На юбке Беллапа, укомплектованная 3 спальни, 3 ванные комнаты, 3 этажа, двухквартирная вилла…
$180,395
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Вилла 4 комнаты в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3мя спальнями и бассейном в Чаталкей Вилла с 3мя спальнями 120м² в Чаталкей, в 10…
$228,501
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