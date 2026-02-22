Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры и апартаменты с видом на море в Agios Epiktitos, Северный Кипр

4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
$42,032
Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$82,380
