Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Agios Epiktitos
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры и апартаменты с гаражом в Agios Epiktitos, Северный Кипр

двухкомнатные
7
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 120 м²
$90,077
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти