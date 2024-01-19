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Жильё в Огун, Нигерия

1 объект найдено
Бунгало 6 комнат в Shimawa, Нигерия
Бунгало 6 комнат
Shimawa, Нигерия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
A newly built 3 bedrooms 3½ bathrooms (all ensuite) house in a quiet and gated estate. It fe…
€45,955
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Параметры недвижимости в Огун, Нигерия

с видом на море
недорогая
элитная
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