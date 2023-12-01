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Особняки в Kwali, Нигерия

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1 объект найдено
Особняк 4 спальни вилла, с CityofAbuja, с VillaAbuja в Guzape, Нигерия
Особняк 4 спальни вилла, с CityofAbuja, с VillaAbuja
Guzape, Нигерия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
ПРОЕКТ БРИФ-РЕЗИДЕНЦИИ ХИЛЛСА Отель The Hills Residences расположен в самом центре FCT, н…
€220,150
в месяц
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Параметры недвижимости в Kwali, Нигерия

недорогая
элитная
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