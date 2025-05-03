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Дома с бассейном в San Juan del Sur, Никарагуа

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 4 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
A BEAUTIFUL OCEAN VIEW GREEN HOME This property is located just one kilometer from Playa …
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 3 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Introducing the luxurious 3-bedroom model house at El Encanto del Sur, nestled within the pr…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 3 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
NEW PRICE $99,000 ‍ Introducing an extraordinary project brought to you by BVN Real Estate…
Цена по запросу
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