Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Никарагуа
  3. Жилая
  4. Rivas
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Rivas, Никарагуа

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Таунхаус 4 спальни
San Juan del Sur Municipio, Никарагуа
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Beachfront villa (3) - Playa Coco San Juan del sur 3 bedroom villa located 35 minutes from …
€344,271
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Rivas, Никарагуа

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти