«Только для элегантных развлечений». Какой дом можно купить в Америке за €27,250,000

В штате Техас выставлен на продажу по-настоящему шикарный особняк, который нынешний собственник оценил в €27,258,960. Дом расположен в штате Техас, городе Хьюстон и выглядит действительно по-королевски. Давайте заглянем внутрь дома, который, по словам продавца, «предназначен для элегантных развлечений».

Дом 8 спален Harris County, США € 26,928,300 8 ванных комнат 2 453 м²

В Америке в городе Хьюстон выставлен на продажу дом, который с первого взгляда привлекает внимание. Несмотря на то, что особняк был достроен в 2012 году, он выглядит как настоящая открытка XIX века: подъездная аллея с дизайнерским садом и бассейном с релакс-зоной, оформленной в классическом стиле, огромная входная группа с величественными колоннами и массивными дверями, перед которыми, конечно же, расположен фонтан. Когда смотришь такие фотографии, сразу создается впечатление, что в таком доме могут жить только представители высшего света, что здесь регулярно проходят балы, куда гости съезжаются на старинных автомобилях (или каретах). Кажется, что среди аллеи деревьев вот-вот мелькнет белое платье фрейлины и можно услышать ворчание старого садовника, который ухаживает за красивейшими кустами роз.

Таким картинкам в воображении вторит и объявление: уединенный лесной массив площадью почти 2,5 акра окружает эту виллу в неоклассическом стиле рядом с мемориальной зоной и представляет собой шедевр роскоши и изысканности, окруженный частной парковой территорией. По словам продавца, дом «предназначен для элегантных развлечений и демонстрации искусства музейного уровня».

В американском доме есть 8 спален и 8 ванных комнат. Помимо этого — есть собственный кинозал, красивейшая гостиная с интерьером, который идеально подходит для проведения литературных вечеров или званых обедов, невероятные широкие коридоры с величественными колоннами и летняя терраса с резной мебелью, которую охраняют каменные исполины. Основные комнаты включают галерею/холл для приемов, салон Versailles, столовую, музыкальную комнату, зал восточной галереи, семейную комнату, солнечную комнату и столовую для завтрака/неформальную столовую. Есть домашний фитнес-центр, спа. В элегантной кухне есть островок, просторная кладовая для дворецкого и дополнительная кухня. В объявлении отдельно указано, что в доме есть более 4-х каминов.

Жилая площадь дома — 2453 кв.метра (26401 кв.футов). На огромном земельном участке есть личный бассейн, террасы для отдыха, изумрудные ровные газоны, сказочный сад и гараж на 4 автомобиля.

В оформлении интерьера использовалась роскошная позолота, изящные детали ручной росписи, тщательно воспроизведенная лепнина той эпохи, белая мраморная плитка и паркетные полы с инкрустацией, обработанные вручную, старинные буазери (деревянные декоративные панели), люстры и мраморные камины.

В объявлении указано, что «окружение и архитектура особняка напоминают величие Версаля и наполненные искусством особняки 16-го округа Парижа». И это, пожалуй, именно тот случай, когда с этим легко можно согласиться.