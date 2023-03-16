Мало места, но ликвидно. Подборка маленьких трехкомнатных квартир в Варшаве

Польский рынок недвижимости ориентирован на малогабаритное жилье, и, кажется местные жители уже давно к такому привыкли. Здесь трехкомнатная квартира (типа 2+1) общей площадью до 50 кв.м. никого не удивляет — более того, пользуется повышенным спросом. Поэтому мы сделали подборку маленьких «трешек» в Варшаве стоимостью от €136,000

В районе Fort Wola выставлена на продажу квартира в уже готовой новостройке. Дом был построен в 2021 году, однако жилье продается без ремонта — только подготовленное под чистовую отделку.

Квартира расположена на первом этаже дома. Она угловая, как указано в объявлении, очень светлая, благодаря окнам на две стороны (юго-запад). Апартаменты общей площадью 46,2 кв.м. включают зал, гостиную, две спальни, ванную комнату.

В стоимость квартиры не входит парковочное место в гараже, его можно приобрести за дополнительную плату 40,000 PLN. Административные платежи составляют 500 PLN.

По словам продавца, квартира очень удачно расположена и дает возможность воспользоваться многими достопримечательностями и способами активного отдыха. Недалеко Park PowstańcówВаршавы и парк Józefa Sowińskiego, аквапарк Moczydło.

В окрестностях есть многочисленные магазины (żabka, Biedronka), рестораны, ясли, детский сад. Большим преимуществом является хорошее транспортное сообщение с другими районами Варшавы. Недалеко находится станция метро Księcia Janusza.

Новостройка площадью 48 кв.м. в районе Praga-Południe за €136,000

Квартира 2 спальни Варшава, Польша € 123,724 3 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/5 Этаж

В варшавском районе Praga-Południe, Gocławek продаются квартиры в современном жилом комплексе. Новостройка расположена в зеленой части оживленного Гоцлавка. Комплекс состоит из трех 4-этажных зданий, расположенные между местной улицей Szaserów и природным заповедником Olszynka Grochowska. На территории комплекса обустроена детская площадка и аллеи со скамейками для жителей. Также предусмотрена подземная парковка. Отсюда до центра Варшавы около 7,3 километров.

Проект сейчас находится в стадии строительства с запланированным на 3 квартал 2023 год сроком сдачи в эксплуатацию.

Всего в комплексе 150 новых квартир, расположенных в 3 многоквартирных домах. Типы квартир:

2-комнатные, площадь от 33 до 57 кв.м. (цены от 476,877 злотых — около €101,00)

3-комнатные, площадь от 48 до 75 кв.м. (от 640,445 злотых — около €136,000)

4-комнатная площадь 81 кв.м. (1,194,375 злотых — около €254,000)

Дополнительно можно приобрести парковочные места — по 40,000 злотых (около €8,500).

Квартира площадью 45 кв.м в раойне Ochota за €163,335

Квартира 2 спальни Варшава, Польша € 160,614 3 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 9/10 Этаж

Стильная квартира выставлена на продажу недалеко от центра Варшавы, район Ochota, ул. Mołdawska. Квартира расположена на 9-м этаже современного многоквартирного дома в варшавском районе Rakowiec.

Описание в объявлении довольно лаконично, но, судя по фотографиям, в апартаментах сделан дизайнерский ремонт. Жилье полностью меблировано, укомплектовано всей необходимой бытовой техникой. Мебель и предметы интерьера подобраны со вкусом, сочетаются между собой.

Квартира площадью 48 кв.м в районе Mokotów за €136,102

Квартира 2 спальни Варшава, Польша € 136,102 3 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 1/10 Этаж

В районе Mokotów по ул. Jana Maklakiewicza выставлена на продажу квартира общей площадью 48 кв.м. По словам продавца, это тихий район, достаточно удаленный от основных городских улиц, а его преимущество — вид на зелень, большое колиечство общественных парковочных мест. При этом здесь хорошее транспортное сообщение с другими районами Варшавы, недалеко станция метро Wierzbno.

Жилье расположено в десятиэтажном доме с двумя лифтами 1968 года постройки по технологии H-frame.

Квартира после ремонта. Заменены оконные рамы, электропроводка, кухня и ванная комната. Ванная комната была отремонтирована. На полу промасленный дубовый паркет. Планировка состоит из отдельной кухни, комнаты с балконом, двух спален, ванной комнаты с душем, гардеробной, зала. Плюс в стоимость входит подвальное помещение площадью около 1 кв.м.

В районе хорошо развита инфраструктура: в непосредственной близости расположены многочисленные служебные и торговые помещения, продуктовые магазины, ясли, детские сады и начальные школы, поликлиники, аптека, медицинский центр, Galeria Mokotów, Варшавский медицинский университет.

Квартира площадью 47 кв.м. в центре за €171,192

Квартира 3 комнаты Варшава, Польша € 168,340 3 Количество комнат 47 м² 11 Этаж

Напоследок мы оставили квартиру непосредственно в центре столицы Польши — из окна виден Дворец Культуры. Дом расположен по ул. Zlota, в тихом районе Варшавы.

Планировка включает спальню, небольшую комнату с выходом на французский балкон, кухню, совмещенную с гостиной, ванную комнату. Окна квартиры выходят на две стороны света, из гостиной открывается отличный вид на центр города. Квартира была отремонтирована 5 лет назад. В здании 1968 года постройки организован мониторинг.

Дом, по словам продавца, идеально расположен: метро Рондо ООН — 5 минут пешком, Złote Tarasy Center, Центральный вокзал и Дворец культуры — 10 минут пешком;клиническая больница — 10 минут пешком; трамвайная остановка Norblin 03 — 2 минуты пешком. Благодаря расположению, квартира сдается в аренду годами и всегда пользуется спросом. Это интересное предложение для сдачи в аренду, а также интересное место для жизни для семьи.