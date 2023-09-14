Разрушительное наводнение в Ливии: Почему оно произошло, какие страны подвержены наводнениям больше всего, и что делать, если оказался в эпицентре катастрофы?

Наводнение, случившееся в Ливии в эти выходные, привело к тысячам жертв и пропавшим без вести. Что известно об этой катастрофе на данный момент? Почему вообще происходят наводнения? Какие страны подвержены им больше всего и почему? И что делать, если оказался в эпицентре такой катастрофы? Рассказываем в нашем материале.

Что известно о наводнении в Ливии?

Вот главное из того, что известно о случившемся наводнении на данный момент:

Катастрофическое наводнение в Ливии было вызвано штормом «Даниэль», обрушившимся на регион в субботу, 9 сентября 2023 года. Сильные дожди и наводнения прорвали дамбы и вызвали масштабные разрушения. Паводковые воды достигли пика на северо-востоке Ливии в воскресенье, сильный ветер достигал 80 километров в час.

штормом «Даниэль», обрушившимся на регион в субботу, 9 сентября 2023 года. Сильные дожди и наводнения прорвали дамбы и вызвали масштабные разрушения. Паводковые воды достигли пика на северо-востоке Ливии в воскресенье, сильный ветер достигал 80 километров в час. Больше всего пострадал город Дерна на северо-востоке Ливии. Паводковыми водами было снесено несколько крупных мостов, обрушились многие многоэтажные здания города, расположенные на берегах русла реки.

несколько крупных мостов, обрушились многие многоэтажные здания города, расположенные на берегах русла реки. Спутниковые снимки показывают, что целые кварталы были смыты, а многие тела унесло в море.

Число погибших превысило 6000 человек, не менее 10,000 человек числятся пропавшими без вести.

6000 человек, не менее 10,000 человек числятся пропавшими без вести. Многие больницы в Дерне были снесены, а морги переполнены.

Сильно пострадали и другие близлежащие к Дерне районы, в том числе город Аль-Байда.

ВОЗ разместила гуманитарную помощь в пострадавших районах. По ее оценкам, от проливного дождя пострадало до 1,8 миллиона человек, а также были повреждены и даже «стерты с лица земли» некоторые больницы. Правительство Ливии объявило трехдневный траур во всех пострадавших городах.

Почему случаются наводнения?

Наводнения могут возникать по разным причинам, вот некоторые из основных:

Сильные дожди: Одной из наиболее распространенных причин наводнений являются сильные или продолжительные дожди. Когда осадков выпадает больше, чем может впитать земля или вынести реки и ручьи, это приводит к разливу воды на рельеф.

Одной из наиболее распространенных причин наводнений являются сильные или продолжительные дожди. Когда осадков выпадает больше, чем может впитать земля или вынести реки и ручьи, это приводит к разливу воды на рельеф. Таяние снега: В регионах с холодными зимами таяние снега весной может привести к наводнениям. Если снег тает слишком быстро или наступает резкое потепление, он может переполнить реки и вызвать их наводнение.

В регионах с холодными зимами таяние снега весной может привести к наводнениям. Если снег тает слишком быстро или наступает резкое потепление, он может переполнить реки и вызвать их наводнение. Штормовые нагоны: Прибрежные районы подвержены затоплению в результате штормовых нагонов, которые возникают во время ураганов, тайфунов и тропических штормов. Такие штормы могут выталкивать большие объемы воды вглубь суши, вызывая затопление прибрежных территорий.

Прибрежные районы подвержены затоплению в результате штормовых нагонов, которые возникают во время ураганов, тайфунов и тропических штормов. Такие штормы могут выталкивать большие объемы воды вглубь суши, вызывая затопление прибрежных территорий. Внезапные наводнения: Внезапные наводнения часто являются результатом интенсивного выпадения осадков в течение короткого периода времени. Они могут возникать в районах с крутым рельефом, в городах с плохой дренажной системой или вблизи лесных пожаров, лишивших ландшафт растительности.

Внезапные наводнения часто являются результатом интенсивного выпадения осадков в течение короткого периода времени. Они могут возникать в районах с крутым рельефом, в городах с плохой дренажной системой или вблизи лесных пожаров, лишивших ландшафт растительности. Ледяные заторы: В холодном климате на реках может скапливаться лед, образуя ледяные заторы. Эти заторы могут блокировать поток воды, что приводит к ее переполнению и затоплению близлежащих территорий, когда затор в конце концов прорывается.

В холодном климате на реках может скапливаться лед, образуя ледяные заторы. Эти заторы могут блокировать поток воды, что приводит к ее переполнению и затоплению близлежащих территорий, когда затор в конце концов прорывается. Деятельность человека: Деятельность человека может способствовать возникновению наводнений. Вырубка лесов, урбанизация и изменение естественных дренажных систем могут повысить риск наводнений, поскольку снижают способность земли поглощать и отводить излишки воды.

Деятельность человека может способствовать возникновению наводнений. Вырубка лесов, урбанизация и изменение естественных дренажных систем могут повысить риск наводнений, поскольку снижают способность земли поглощать и отводить излишки воды. Разрушение дамбы или плотины: Наводнения могут возникать при разрушении искусственных сооружений, таких как дамбы и плотины. Если эти сооружения не обслуживаются должным образом или их переполняет большой объем воды, они могут дать трещину, что приведет к катастрофическому наводнению в нижнем течении реки.

Наводнения могут возникать при разрушении искусственных сооружений, таких как дамбы и плотины. Если эти сооружения не обслуживаются должным образом или их переполняет большой объем воды, они могут дать трещину, что приведет к катастрофическому наводнению в нижнем течении реки. Изменение климата: Изменение климата может усугублять наводнения, изменяя погодные условия и увеличивая частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений, таких как ливневые дожди и ураганы.

Какие страны в мире наиболее подвержены наводнениям?

Трудно однозначно определить рейтинг наиболее подверженных наводнениям стран, поскольку наводнения могут возникать в разных формах (речные, прибрежные, ливневые паводки) и с разной частотой. Однако известно, что некоторые страны особенно подвержены наводнениям из-за их географических и климатических особенностей.

Некоторые из этих стран включают:

Бангладеш часто называют одной из наиболее подверженных наводнениям стран в мире. Эта южноазиатская страна испытывает частые и сильные наводнения из-за своего уникального географического положения и муссонного климата. Бангладеш пересекают многочисленные реки, в том числе Ганг и Брахмапутра, несущие воду из Гималаев. В сезон муссонов обильные осадки в регионе в сочетании с таянием снега в горах приводят к тому, что в эти реки попадает значительный объем воды.

часто называют одной из наиболее подверженных наводнениям стран в мире. Эта южноазиатская страна испытывает частые и сильные наводнения из-за своего уникального географического положения и муссонного климата. Бангладеш пересекают многочисленные реки, в том числе Ганг и Брахмапутра, несущие воду из Гималаев. В сезон муссонов обильные осадки в регионе в сочетании с таянием снега в горах приводят к тому, что в эти реки попадает значительный объем воды. Индия: Некоторые районы Индии, особенно в бассейне Ганга и Брахмапутры, а также на восточном и западном побережьях, подвержены наводнениям в сезон муссонов и в результате циклонической активности.

Некоторые районы Индии, особенно в бассейне Ганга и Брахмапутры, а также на восточном и западном побережьях, подвержены наводнениям в сезон муссонов и в результате циклонической активности. Вьетнам: Вьетнам подвержен частым речным и прибрежным наводнениям, особенно в районе дельты Меконга, из-за обильных осадков, тайфунов и повышения уровня моря.

Вьетнам подвержен частым речным и прибрежным наводнениям, особенно в районе дельты Меконга, из-за обильных осадков, тайфунов и повышения уровня моря. Индонезия: Природа Индонезии делает ее подверженной как речным, так и прибрежным наводнениям. Особенно часто наводнения происходят в столице страны Джакарте.

Природа Индонезии делает ее подверженной как речным, так и прибрежным наводнениям. Особенно часто наводнения происходят в столице страны Джакарте. Китай: Китай подвержен речным и ливневым наводнениям, часто вызываемым обильными дождями и таянием снега, особенно в районах, расположенных вблизи реки Янцзы, Желтой реки и в южных провинциях.

Китай подвержен речным и ливневым наводнениям, часто вызываемым обильными дождями и таянием снега, особенно в районах, расположенных вблизи реки Янцзы, Желтой реки и в южных провинциях. Пакистан: Пакистан подвержен речным наводнениям, особенно в районах, расположенных вблизи реки Инд, из-за сильных муссонных дождей и таяния снега.

Пакистан подвержен речным наводнениям, особенно в районах, расположенных вблизи реки Инд, из-за сильных муссонных дождей и таяния снега. Филиппины: Филиппины подвержены как прибрежным наводнениям, связанным с тайфунами, так и ливневым паводкам, вызванным обильными дождями во влажный сезон.

Филиппины подвержены как прибрежным наводнениям, связанным с тайфунами, так и ливневым паводкам, вызванным обильными дождями во влажный сезон. Непал: Непал подвержен риску речных наводнений, главным образом из-за горного рельефа и сильных муссонных дождей.

Непал подвержен риску речных наводнений, главным образом из-за горного рельефа и сильных муссонных дождей. США (в частности, районы вдоль рек Миссисипи и Миссури): В США наблюдаются значительные речные наводнения, особенно в районах вдоль рек Миссисипи и Миссури, вызванные обильными дождями, таянием снега и разрушением дамб.

Отметим, что Ливию обычно не считают страной с высоким риском наводнений, прежде всего потому, что здесь сухой пустынный климат с низким среднегодовым количеством осадков. Большую часть Ливии занимает пустыня Сахара, которая является одним из самых засушливых и жарких регионов мира. В результате в стране наблюдаются засушливые и полузасушливые условия с нечастыми и минимальными осадками в большинстве районов.

Однако важно отметить, что в Ливии, как и во многих засушливых регионах, время от времени случаются внезапные наводнения. Риск их возникновения увеличивают:

Спорадические осадки: Хотя Ливия в основном засушливая страна, на побережье Средиземного моря и в северной части страны есть районы, где осадки выпадают нерегулярно, особенно в зимние месяцы. Сильные дожди в этих районах могут привести к внезапным наводнениям, так как сухая пустынная почва не способна быстро впитывать воду.

Хотя Ливия в основном засушливая страна, на побережье Средиземного моря и в северной части страны есть районы, где осадки выпадают нерегулярно, особенно в зимние месяцы. Сильные дожди в этих районах могут привести к внезапным наводнениям, так как сухая пустынная почва не способна быстро впитывать воду. Плохая дренажная инфраструктура: В некоторых городских районах плохие дренажные системы могут усугублять последствия сильных дождей, приводя к локальным наводнениям.

В некоторых городских районах плохие дренажные системы могут усугублять последствия сильных дождей, приводя к локальным наводнениям. Топография: Рельеф местности в некоторых районах Ливии, например в районе Джебель-Ахдар, может привести к внезапным наводнениям, когда сильные дожди стекают с крутых склонов в долины.

Самое катастрофическое наводнение в мировой истории

Одним из самых катастрофических наводнений в мировой истории является наводнение 1931 года в Китае. Пострадала обширная территория Китая, причем наиболее сильно пострадали бассейн реки Янцзы и бассейн реки Хуай.

Причины:

Сильные дожди: наводнение было вызвано целым рядом факторов, включая продолжительные и сильные муссонные дожди.

Таяние снега: таяние снега в горах, особенно на Тибетском плато, увеличило объем воды, поступающей в реки.

Многоводность рек: Река Янцзы, самая длинная река Китая, и ее притоки, в том числе Желтая река, вышли из берегов.

Последствия:

Оценки числа погибших в результате наводнения 1931 г. в Китае сильно разнятся, но считается, что погибло от 1 до 4 млн. человек. Такой разброс оценок объясняется трудностями в точном документировании жертв во время и после наводнения.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, целые деревни и города были затоплены. Наводнение привело к огромным страданиям, включая голод и болезни среди выживших.

Наводнения затопили обширные сельскохозяйственные территории, что привело к неурожаю и нехватке продовольствия.

Жилища, инфраструктура и транспортные сети были серьезно повреждены или разрушены.

Что делать, если оказался в зоне наводнения?

Если вы оказались в зоне наводнения, вот самое главное, что нужно знать :

Если местные власти издали приказ об эвакуации, немедленно следуйте ему.

Если вы не можете эвакуироваться и оказались в ловушке в здании, поднимитесь на самый высокий уровень или на верхний этаж. Возьмите с собой необходимые вещи и документы.

Не ходите, не плавайте и не ездите на автомобиле по паводковым водам. Помните, что всего шесть дюймов движущейся воды могут сбить вас с ног, а один фут движущейся воды может унести ваш автомобиль.

Держитесь подальше от паводковых вод, поскольку они могут быть загрязнены сточными водами, химикатами или мусором.

Следите за обновлениями погоды от местных властей, метеорологических служб или новостных агентств. Обратите внимание на оповещения и предупреждения о наводнениях.

Оставайтесь в автомобиле, если он оказался в ловушке быстро движущейся воды. Выбирайтесь на крышу, если вода поднимается внутри автомобиля.

Не возвращайтесь в зону, пострадавшую от наводнения, до тех пор, пока местные власти не объявят, что это безопасно. Наводнение может сохраняться даже после прекращения дождя.

Автор фото на обложке: Jamal Alkomaty/AP