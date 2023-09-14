Разрушительное наводнение в Ливии: Почему оно произошло, какие страны подвержены наводнениям больше всего, и что делать, если оказался в эпицентре катастрофы?
Наводнение, случившееся в Ливии в эти выходные, привело к тысячам жертв и пропавшим без вести. Что известно об этой катастрофе на данный момент? Почему вообще происходят наводнения? Какие страны подвержены им больше всего и почему? И что делать, если оказался в эпицентре такой катастрофы? Рассказываем в нашем материале.
Что известно о наводнении в Ливии?
Вот главное из того, что известно о случившемся наводнении на данный момент:
- Катастрофическое наводнение в Ливии штормом «Даниэль», обрушившимся на регион в субботу, 9 сентября 2023 года. Сильные дожди и наводнения прорвали дамбы и вызвали масштабные разрушения. Паводковые воды достигли пика на северо-востоке Ливии в воскресенье, сильный ветер достигал 80 километров в час.
- Больше всего пострадал город Дерна на северо-востоке Ливии. Паводковыми водами несколько крупных мостов, обрушились многие многоэтажные здания города, расположенные на берегах русла реки.
- Спутниковые снимки показывают, что целые кварталы были смыты, а многие тела унесло в море.
- Число погибших 6000 человек, не менее 10,000 человек числятся пропавшими без вести.
- Многие больницы в Дерне были снесены, а морги переполнены.
- Сильно пострадали и другие близлежащие к Дерне районы, в том числе город Аль-Байда.
ВОЗ разместила гуманитарную помощь в пострадавших районах. По ее оценкам, от проливного дождя пострадало до 1,8 миллиона человек, а также были повреждены и даже «стерты с лица земли» некоторые больницы. Правительство Ливии объявило трехдневный траур во всех пострадавших городах.
Почему случаются наводнения?
Наводнения могут возникать по разным причинам, вот некоторые из основных:
- Сильные дожди: Одной из наиболее распространенных причин наводнений являются сильные или продолжительные дожди. Когда осадков выпадает больше, чем может впитать земля или вынести реки и ручьи, это приводит к разливу воды на рельеф.
- Таяние снега: В регионах с холодными зимами таяние снега весной может привести к наводнениям. Если снег тает слишком быстро или наступает резкое потепление, он может переполнить реки и вызвать их наводнение.
- Штормовые нагоны: Прибрежные районы подвержены затоплению в результате штормовых нагонов, которые возникают во время ураганов, тайфунов и тропических штормов. Такие штормы могут выталкивать большие объемы воды вглубь суши, вызывая затопление прибрежных территорий.
- Внезапные наводнения: Внезапные наводнения часто являются результатом интенсивного выпадения осадков в течение короткого периода времени. Они могут возникать в районах с крутым рельефом, в городах с плохой дренажной системой или вблизи лесных пожаров, лишивших ландшафт растительности.
- Ледяные заторы: В холодном климате на реках может скапливаться лед, образуя ледяные заторы. Эти заторы могут блокировать поток воды, что приводит к ее переполнению и затоплению близлежащих территорий, когда затор в конце концов прорывается.
- Деятельность человека: Деятельность человека может способствовать возникновению наводнений. Вырубка лесов, урбанизация и изменение естественных дренажных систем могут повысить риск наводнений, поскольку снижают способность земли поглощать и отводить излишки воды.
- Разрушение дамбы или плотины: Наводнения могут возникать при разрушении искусственных сооружений, таких как дамбы и плотины. Если эти сооружения не обслуживаются должным образом или их переполняет большой объем воды, они могут дать трещину, что приведет к катастрофическому наводнению в нижнем течении реки.
- Изменение климата: Изменение климата может усугублять наводнения, изменяя погодные условия и увеличивая частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений, таких как ливневые дожди и ураганы.
Какие страны в мире наиболее подвержены наводнениям?
Трудно однозначно определить рейтинг наиболее подверженных наводнениям стран, поскольку наводнения могут возникать в разных формах (речные, прибрежные, ливневые паводки) и с разной частотой. Однако известно, что некоторые страны особенно подвержены наводнениям из-за их географических и климатических особенностей.
Некоторые из этих стран включают:
- Бангладеш часто называют одной из наиболее подверженных наводнениям стран в мире. Эта южноазиатская страна испытывает частые и сильные наводнения из-за своего уникального географического положения и муссонного климата. Бангладеш пересекают многочисленные реки, в том числе Ганг и Брахмапутра, несущие воду из Гималаев. В сезон муссонов обильные осадки в регионе в сочетании с таянием снега в горах приводят к тому, что в эти реки попадает значительный объем воды.
- Индия: Некоторые районы Индии, особенно в бассейне Ганга и Брахмапутры, а также на восточном и западном побережьях, подвержены наводнениям в сезон муссонов и в результате циклонической активности.
- Вьетнам: Вьетнам подвержен частым речным и прибрежным наводнениям, особенно в районе дельты Меконга, из-за обильных осадков, тайфунов и повышения уровня моря.
- Индонезия: Природа Индонезии делает ее подверженной как речным, так и прибрежным наводнениям. Особенно часто наводнения происходят в столице страны Джакарте.
- Китай: Китай подвержен речным и ливневым наводнениям, часто вызываемым обильными дождями и таянием снега, особенно в районах, расположенных вблизи реки Янцзы, Желтой реки и в южных провинциях.
- Пакистан: Пакистан подвержен речным наводнениям, особенно в районах, расположенных вблизи реки Инд, из-за сильных муссонных дождей и таяния снега.
- Филиппины: Филиппины подвержены как прибрежным наводнениям, связанным с тайфунами, так и ливневым паводкам, вызванным обильными дождями во влажный сезон.
- Непал: Непал подвержен риску речных наводнений, главным образом из-за горного рельефа и сильных муссонных дождей.
- США (в частности, районы вдоль рек Миссисипи и Миссури): В США наблюдаются значительные речные наводнения, особенно в районах вдоль рек Миссисипи и Миссури, вызванные обильными дождями, таянием снега и разрушением дамб.
Отметим, что Ливию обычно не считают страной с высоким риском наводнений, прежде всего потому, что здесь сухой пустынный климат с низким среднегодовым количеством осадков. Большую часть Ливии занимает пустыня Сахара, которая является одним из самых засушливых и жарких регионов мира. В результате в стране наблюдаются засушливые и полузасушливые условия с нечастыми и минимальными осадками в большинстве районов.
Однако важно отметить, что в Ливии, как и во многих засушливых регионах, время от времени случаются внезапные наводнения. Риск их возникновения увеличивают:
- Спорадические осадки: Хотя Ливия в основном засушливая страна, на побережье Средиземного моря и в северной части страны есть районы, где осадки выпадают нерегулярно, особенно в зимние месяцы. Сильные дожди в этих районах могут привести к внезапным наводнениям, так как сухая пустынная почва не способна быстро впитывать воду.
- Плохая дренажная инфраструктура: В некоторых городских районах плохие дренажные системы могут усугублять последствия сильных дождей, приводя к локальным наводнениям.
- Топография: Рельеф местности в некоторых районах Ливии, например в районе Джебель-Ахдар, может привести к внезапным наводнениям, когда сильные дожди стекают с крутых склонов в долины.
Самое катастрофическое наводнение в мировой истории
Одним из самых катастрофических наводнений в мировой истории является наводнение 1931 года в Китае. Пострадала обширная территория Китая, причем наиболее сильно пострадали бассейн реки Янцзы и бассейн реки Хуай.
Причины:
- Сильные дожди: наводнение было вызвано целым рядом факторов, включая продолжительные и сильные муссонные дожди.
- Таяние снега: таяние снега в горах, особенно на Тибетском плато, увеличило объем воды, поступающей в реки.
- Многоводность рек: Река Янцзы, самая длинная река Китая, и ее притоки, в том числе Желтая река, вышли из берегов.
Последствия:
- Оценки числа погибших в результате наводнения 1931 г. в Китае сильно разнятся, но считается, что погибло от 1 до 4 млн. человек. Такой разброс оценок объясняется трудностями в точном документировании жертв во время и после наводнения.
- Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, целые деревни и города были затоплены. Наводнение привело к огромным страданиям, включая голод и болезни среди выживших.
- Наводнения затопили обширные сельскохозяйственные территории, что привело к неурожаю и нехватке продовольствия.
- Жилища, инфраструктура и транспортные сети были серьезно повреждены или разрушены.
Что делать, если оказался в зоне наводнения?
Если вы оказались в зоне наводнения, вот самое главное, :
- Если местные власти издали приказ об эвакуации, немедленно следуйте ему.
- Если вы не можете эвакуироваться и оказались в ловушке в здании, поднимитесь на самый высокий уровень или на верхний этаж. Возьмите с собой необходимые вещи и документы.
- Не ходите, не плавайте и не ездите на автомобиле по паводковым водам. Помните, что всего шесть дюймов движущейся воды могут сбить вас с ног, а один фут движущейся воды может унести ваш автомобиль.
- Держитесь подальше от паводковых вод, поскольку они могут быть загрязнены сточными водами, химикатами или мусором.
- Следите за обновлениями погоды от местных властей, метеорологических служб или новостных агентств. Обратите внимание на оповещения и предупреждения о наводнениях.
- Оставайтесь в автомобиле, если он оказался в ловушке быстро движущейся воды. Выбирайтесь на крышу, если вода поднимается внутри автомобиля.
- Не возвращайтесь в зону, пострадавшую от наводнения, до тех пор, пока местные власти не объявят, что это безопасно. Наводнение может сохраняться даже после прекращения дождя.
Автор фото на обложке: Jamal Alkomaty/AP