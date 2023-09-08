В Бремене, Северная Алабама, продаётся уникальный замок: он расположен на шести акрах частной территории и возвышается на высоте 400 футов над озером Льюис Смит, одном из самых чистых и глубоких озер в Алабаме (глубина достигает 264 футов). Построено здание было в 1980 году. 

Замок на краю скалы в Америке

Внешний облик замка на краю скалы

Замок сочетает в себе несколько архитектурных стилей, но, несомненно, его самой впечатляющей особенностью является стена, практически полностью выполненная из стекла. 

Особенно впечатляющим является двухэтажный солярий размером 20 футов, который служит центром дома. Через окна солярия в дом проникает естественный свет.

Этот замок предлагает обилие удобств. Внутри главного дома вы найдете четыре просторные спальни, три полностью оборудованные ванные комнаты, открытую кухню, семейную комнату и три камина. Библиотека и офис отделаны деревом насыщенных цветов, создавая атмосферу комфорта и роскоши.

кухня в замке на краю скалы в Алабаме

Деревенная мебель в замке на краю скалы

Снаружи, помимо потрясающих видов на озеро, есть лестница, ведущая к причалу. Также в распоряжении будущих владельцев рыбацкий домик с двухъярусными кроватями и мини-кухней. А для автолюбителей предусмотрен огромный гараж площадью 8000 квадратных футов с вертолетной площадкой.

Едва не забыли: стоит такой неординарный дом $4,9 миллиона.

Вид на озеро в Алабаме

Гараж в доме на краю скалы в Алабаме

Вид издалека на замок на краю скалы

Источники фото: Alabama Heritage, ARC Realty Mountain Brook.