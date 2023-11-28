В Албании — бум на рынке краткосрочной аренды. Но не для всех это стало хорошей новостью

В Албании наступило плодотворное время для арендодателей, но только для тех, кто сдаёт объекты в краткосрочную аренду. С января по сентябрь 2023 года доходы от объектов недвижимости, размещенных на платформе Airbnb, достигли €45,5 миллионов. Но несмотря на внушительные цифры, ситуация на этом рынке далека от идеала.

Дело в том, что далеко не все владельцы официально регистрируют свои объекты и платят налоги с доходов. Например, в сентябре 2023 года на Booking и Airbnb насчитывалось 24,902 квартир, домов и прочих объектов в Албании, и при этом, лишь 3318 из них были официально зарегистрированы в налоговой службе.

Динамика рынка краткосрочной аренды

За последний год объектов краткосрочной аренды в Албании стало значительно больше — рост на 25% по сравнению с сентябрем 2022 года. А если сравнивать с сентябрём 2019 года, то есть периодом до пандемии, то объектов стало на 120% больше.

Что касается доходов от аренды квартир и домов на Airbnb, то по сравнению с январём-сентябрём предыдущего года, он вырос на 81%. Интересно, что за первые три квартала 2023 года выручка превысила уровень аналогичного периода 2019 года в 2,2 раза.

Последствия

Бурное развитие рынка краткосрочной аренды в Албании негативно сказалось на рынке долгосрочном, особенно пострадал гостиничный бизнес. Также это снизило прибыль владельцев жилья, сдающих его на короткий срок, что особенно заметно в прибрежных районах страны.

В целом, эксперты констатируют перенасыщенность рынка, что заставляет многих владельцев недвижимости снижать цены, чтобы привлечь арендаторов. Сегодня ставки за посуточную аренду квартир в Албании значительно ниже, чем в некоторых европейских курортных городах.