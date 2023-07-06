Перед тем, как инвестировать в ту или иную страну, грамотный инвестор всегда учитывает страновые риски. О том, что это значит, и почему премия за страновой риск может быть полезна не только инвесторам, но и обычным покупателям недвижимости рассказал академик Международной инженерной академии Николай Трифонов.

Николай Трифонов — действительный член Международной инженерной академии, иностранный член Российской инженерной академии, почётный оценщик Республики Казахстан, доцент, кандидат физико-математических наук, преподаёт оценку недвижимости в Белорусском государственном экономическом университет, является автором книг «Теория оценки стоимости» и «Комплексная оценка недвижимости». В 1994 году создал Белорусскую гильдию специалистов по недвижимости, объединившую крупнейших частных и государственных участников рынка недвижимости и приватизации. Кроме того, выступил одним из организаторов Западной биржи недвижимости. В 1996 году Николай создал и возглавил общественное объединение «Белорусское общество оценщиков».

По сравнению с критическим прошлым годом величина премии за страновой риск Беларуси стала более приемлемой. К началу марта она понизилась до 22,9%, но уже к апрелю слегка подросла. Расчёт премии на конец апреля дал её величину, равную 25,6%.

К началу июня она понизилась до 20,2%, но уже к июлю слегка подросла. Расчёт премии на 30.06.2023 дал её величину, равную 20,4%.



