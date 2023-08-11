Всё, что нужно знать о покупке недвижимости в Узбекистане: нововведения, процедура покупки, цены и ипотека

В Узбекистане растет спрос на недвижимость , и увеличивается количество заключённых сделок купли-продажи. Сегодня мы расскажем о последних нововведениях на рынке недвижимости Узбекистана, процедуре покупки жилья в стране по шагам, текущих ценах на квартиры и о том, как обстоят дела с ипотекой.

Что поменялось на рынке Узбекистана в последние годы

Последние изменения на рынке недвижимости Узбекистана сделали это направление более доступным для иностранцев. К примеру, с 1 мая 2022 года граждане 108 стран получили право приобретать строящуюся недвижимость в Узбекистане без необходимости иметь вида на жительство. Это дало им возможность инвестировать в объекты недвижимости в различных регионах страны.

Так, в Ташкентской области, а также городах Ташкент и Самарканд, иностранцы могут приобретать объекты недвижимости стоимостью не менее $180,000. В других регионах минимальная стоимость объектов составляет $85,000.

Также в это же время была снижена сумма стоимости недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области, при приобретении которой можно получить ВНЖ в Узбекистане. Теперь эта сумма составляет $300 тысяч (ранее было $400,000), а для других регионов — от $100 тысяч до $200 тысяч. Получить вид на жительство таким образом имеют право граждане 111 стран.

Ещё одно послабление: с 1 мая иностранные граждане уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 12% (предыдущая ставка составляла 20%). Исключением являются дивиденды, проценты и доходы от фрахта (плата за перевозку груза, обусловленная договором или законом — прим.ред.).

Пошаговая процедура покупки недвижимости в Узбекистане

Главное условие при покупке жилья в Узбекистане — доказать происхождение средств, которые вы планируете инвестировать.

В целом же, схема покупки довольна проста и включает несколько основных этапов:

Выбор объекта

Выберите желаемый объект на местных сайтах или через агентства недвижимости. Это можно сделать дистанционно. А для оформления покупки нужно будет отправиться в Узбекистан. Внесение предоплаты

Внесите предоплату на месте в национальной валюте или через банковский перевод. Оформление договора

Оформите договор купли-продажи с продавцом. Перевод денег

Переведите деньги за купленную недвижимость. Регистрация в БТИ

Зарегистрируйте объект недвижимости в БТИ и получите кадастровый номер через Единый портал интерактивных государственных услуг. Подписание договоров с коммунальными службами

Главное — это подключение к водоснабжению и водоотведению. Заявку в водоканал можно также подать дистанционно, через ЕПИГУ.

Сколько стоит жильё в Узбекистане?

Согласно domtut.uz , цены на 1-комн. квартиры начинаются от 167,400,000 сум ($14,296), на двухкомнатные — от 206,800,000 сум (около $18,000), 187,910,000 (около $16,000).

Цены отличаются в зависимости от города, района и выбранного жилого комплекса.

Можно ли купить квартиру в Узбекистане в ипотеку?

Вопрос о внедрении ипотеки в Узбекистане активно обсуждается уже несколько лет. Доступная ипотека может существенно повлиять на развитие рынка недвижимости, а именно увеличить число покупателей, способных приобрести жилье с помощью долгосрочных кредитов. Это также стимулирует расширение предложения жилой недвижимости и создание более гибких условий для покупателей.