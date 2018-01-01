Жилой комплекс Высотная резиденция Me Do Re с бассейнами и спа-зоной в районе JLT, Дубай, ОАЭ

Будаэрш, Венгрия

от € 434,000

217 м² 1 квартира

3-СТУРА, ДВОЙНОЙ УДОБНЫЙ СЕМЬ-ДЕТАК, ДОМ С ДЖАКУЗЗИ, САУНОЙ, ТРЕЙРОМ, ТЕРРАСОМ, БАЛКОНОМ, САДЕННЫМ СОЕДИНЕННЫМ, СОЛНЕЧНОЙ ПОЛОВИНОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЗЕЛЕНЕЙ ЗОНЕ! В Будаёре, на легко доступной центральной, но уединенной улице, тихий, зеленый, ПАНОРАМИЧЕСКИЙ, уникально красивый дом ждет свою новую семью. Владелец построил дом для своей семьи в 2003 году. Это стало настоящим, теплым гнездом для них. К сожалению, как это обычно бывает, дети выросли и вылетели, поэтому, несмотря на свою любовь к дому, семья решила, что пора идти дальше. Ваш будущий дом ждет своих новых жителей в прекрасной обстановке, в тупике в Будаёре, вдали от шума мира, но в нескольких минутах от центра Будаёрс. Собственность имеет полезную площадь 217 квадратных метров, хорошо распределена, имеет уникальные решения, ЖИВАЯ КОМНАТА + 3 комнаты, напрямую связанные с террасой и садом, оборудован джакузи и сауной. В доме есть частный сад площадью 200 м2: идеально ИНТИМНЫЙ, закрытый, травяной, оборудованный автоматической системой полива, и встроенная уютная терраса площадью 31 м2. На нижнем этаже находится закрытый гараж с автоматическими воротами на две машины, финская сауна, прачечная и машинное отделение. С нижнего уровня вы можете подняться по лестнице прямо к жилому пространству, до которого также можно добраться по открытой лестнице с перилами из кованого железа. На нижнем уровне жилой площади ( первый этаж ) есть столовая и кухня, а также просторная гостиная в одном воздушном пространстве, отсюда вы можете выйти прямо на террасу, зелень и щебетание птиц. В гостиной также есть встроенный камин, который создает приятную атмосферу зимними вечерами. На этом уровне также был создан просторный коридор со встроенным шкафом и ванная комната с душем / туалетом. На верхнем этаже расположены две солнечные спальни площадью 20 кв. М и одна из 12 кв. М, а также большая ванная комната с ванной и туалетом. Спальни имеют замечательную панорамную террасу. Этот дом действительно красивый, в отличном состоянии внутри и снаружи. Приходите, восхищайтесь, влюбляйтесь.