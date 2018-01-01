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Жилой комплекс Высотная резиденция Me Do Re с бассейнами и спа-зоной в районе JLT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 509,959
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Жилой комплекс Высотная резиденция Me Do Re с бассейнами и спа-зоной в районе JLT, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, зоной барбекю, магазинами, сауной и парной, спа-зоной, спортивными площадками и тренажерным залом.

Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с пляжем, Бурдж-аль-Араб, Пальмой Джумейра, Дубай Марина, аэропортом.

  • Станция метро - 700 метров
  • Море - 1,8 км
  • Центр города - 20,5 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 509,959
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Жилой комплекс Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Жилой комплекс Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Yomra, Турция
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187–192 м² 2 квартиры
MARINCITY TRABZON, престижный проект квартир, который принес в город новаторские особенности недвижимости. Стандарты роскоши и комфорта пересмотрены в Касуту, Йомра, новом центре притяжения в самом сердце Черного моря, Трабзон.   Для тех, чьи глаза на горизонте Непревзойденный жилой район для вашей семьи всех возрастов, которые проведут отличное время мирно и безопасно. MARINCITY TRABZON с наименьшими деталями спроектированных и построенных резиденций и развлекательных заведений превращает пятизвездочный отель в ваш распорядок дня. Проект был вдохновлен непрерывным видом на море и, следовательно, горизонтом, и думал всегда впереди.   МОРСКОЙ ТРАБЗОН Внутри квартир и зданий Широкий вид на море в каждой комнате Балкон с видом на море и выходом из гостиной и кухни Комната для загара на каждом балконе Соединение с кондиционером в каждой комнате, совместимо с различными брендами и уже установлено наружное устройство Центральное напольное отопление, регулируемое изнутри каждой квартиры ( готово для газового отопления, когда доступно ) Высокий потолок, 2,95 метра 3 x Schindler пассажирский лифт в каждом здании вместимостью 14 человек и 1 грузовой лифт На каждом этаже, гигиеническая и технологическая система мусоропровод, работает с персональными электронными карточками Отличная звукоизоляция между квартирами Окна апартаментов: Isıcam K Series - предотвращает потерю тепла на 50 процентов зимой и предотвращает попадание тепла на 40 процентов летом. Стационарная автоматическая система пожаротушения, пожарный извещатель и сигнализация Видео интерком система в каждой квартире Прямой вход из зданий в гараж и места отдыха   MARINCITY TRABZON Открытые площадки Гараж и участок 7/24 Безопасность Очень большие зеленые зоны и зоны отдыха Бассейны Фитнес-центры Турецкая баня, сауна и парные комнаты Кафе с высокой вместимостью гостей Крытая игровая площадка для детей Теннисные корты Баскетбольная и волейбольная площадка 1 км длиной отдельные пешеходные и велосипедные дорожки   Редкое и ценное местоположение Отдых, шоппинг, туризм, образование, здравоохранение, транспортные средства и услуги находятся рядом с вашей прибрежной квартирой. Получите шанс получить быстрый доступ к предложениям городской жизни из выдающегося места, где зеленый цвет встречается с синим. В Трабзоне, знаменитом черноморском городе, где туристический рост и экономия растут в геометрической прогрессии, MARINCITY TRABZON предлагает вам больше на будущее.
Жилой квартал Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Жилой квартал Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Краков, Польша
от € 90,000
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REAL ESTATE
Приглашаем Вас приобрести квартиру в Новостройке, в современном жилом комплексе, который обеспечит комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части комплекса будет разбит зеленый парк с зоной отдыха и аллеями. В настоящее время мы предлагаем 174 квартиры в корпусах В1 и В2 площадью от 30 до 74 м. Четыре дома будут расположены на участке площадью более 18 000 кв.м. Выбицкого в Кракове. Планируемая дата завершения строительства B1 и B2 - декабрь 2023 года. Планируемая дата завершения всех инвестиций - декабрь 2024 года. Спрашивайте аналогичные или большие квартиры. ПЛАНИРОВКА Квартира площадью 41,26 м2 расположена на втором этаже с балконом (B1). СТАНДАРТ В предложении представлены квартиры более высокого стандарта, различной площади и функциональной планировки. На первом этаже дома у квартир будут сады, а на верхних этажах – лоджии и балконы. Забота о комфорте и безопасности жильцов, противовзломные входные двери, стеклопакеты с проветривателями, В квартирах будут установлены противодымные фильтры, кондиционеры в гостиной и полы с подогревом. Квартиры на первом этаже будут оборудованы электропроводкой, позволяющей дистанционно управлять рольставнями. Центральное отопление, двери Porta, мониторинг. В настоящее время мы предлагаем 174 квартиры в корпусах В1 и В2 площадью от 30 до 74 м. Четыре дома будут расположены на участке площадью более 18 000 кв.м. Выбицкого в Кракове. В этом районе есть многочисленные продуктовые магазины, начальная школа, детские сады и ясли, столовые, кабинеты врача и дантиста, посылочные автоматы и парикмахерские. В этой части Кракова хорошо развита сеть общественного транспорта: 150 м от автобусной остановки, 400 м от остановки трамвая, 1 км железнодорожная станция Всего 3 км отделяет нас от Рыночной площади. Непосредственная близость прогулочных маршрутов создает множество возможностей для любителей активного образа жизни. В этом районе вы найдете, например. Парк Кроводерский Парк им. ул. Wyspiańskiego ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Планируемая дата завершения строительства B1 и B2 - декабрь 2023 года. Планируемая дата завершения всех инвестиций - декабрь 2024 года. Гараж оплачивается дополнительно: цена зависит от выбора места и типа парковочного места. .
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