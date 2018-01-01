Жилой комплекс Высотная резиденция SO/UPTOWN с отелем, бизнес-центром и богатой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ

Краков, Польша

Сдача в: 2023

Приглашаем Вас приобрести квартиру в Новостройке, в современном жилом комплексе, который обеспечит комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части комплекса будет разбит зеленый парк с зоной отдыха и аллеями.

В настоящее время мы предлагаем 174 квартиры в корпусах В1 и В2 площадью от 30 до 74 м. Четыре дома будут расположены на участке площадью более 18 000 кв.м. Выбицкого в Кракове.

Планируемая дата завершения строительства B1 и B2 - декабрь 2023 года.

Планируемая дата завершения всех инвестиций - декабрь 2024 года.



Спрашивайте аналогичные или большие квартиры.



ПЛАНИРОВКА

Квартира площадью 41,26 м2 расположена на втором этаже с балконом (B1).



СТАНДАРТ

В предложении представлены квартиры более высокого стандарта, различной площади и функциональной планировки. На первом этаже дома у квартир будут сады, а на верхних этажах – лоджии и балконы. Забота о комфорте и безопасности жильцов, противовзломные входные двери, стеклопакеты с проветривателями, В квартирах будут установлены противодымные фильтры, кондиционеры в гостиной и полы с подогревом. Квартиры на первом этаже будут оборудованы электропроводкой, позволяющей дистанционно управлять рольставнями.

Центральное отопление, двери Porta, мониторинг.

В настоящее время мы предлагаем 174 квартиры в корпусах В1 и В2 площадью от 30 до 74 м. Четыре дома будут расположены на участке площадью более 18 000 кв.м. Выбицкого в Кракове.

В этом районе есть многочисленные продуктовые магазины, начальная школа, детские сады и ясли, столовые, кабинеты врача и дантиста, посылочные автоматы и парикмахерские. В этой части Кракова хорошо развита сеть общественного транспорта: 150 м от автобусной остановки, 400 м от остановки трамвая, 1 км железнодорожная станция

Всего 3 км отделяет нас от Рыночной площади.

Непосредственная близость прогулочных маршрутов создает множество возможностей для любителей активного образа жизни. В этом районе вы найдете, например. Парк Кроводерский Парк им. ул. Wyspiańskiego



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Планируемая дата завершения строительства B1 и B2 - декабрь 2023 года. Планируемая дата завершения всех инвестиций - декабрь 2024 года.



Гараж оплачивается дополнительно: цена зависит от выбора места и типа парковочного места. .