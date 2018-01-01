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Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 984,244
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Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и море.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, трехуровневой подземной парковкой, фитнес-центром, спа-зоной с сауной, хамамом и джакузи, конференц-залом, зоной отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, открытыми бассейнами для взрослых и детей, консьерж-сервисом.

Удобства и оснащение в доме
  • Алюминиевые окна
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 35 км
  • Школа - 2 км
  • Университет - 3 км
  • Центр города - 14 км
  • Пляж - 1 км
  • Торговые центры - 4 км
  • Основные автомагистрали - 1 км
  • Мосты - 12 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
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от € 984,244
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются красивые виллы с панорамным видом на Мраморное море, садами и парковкой.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, спортивным клубом.

Окончание строительства - август 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с одним из крупнейших парков Стамбула.

  • Торговый центр - 10 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 10 минут
  • Автобусная остановка - 1 минута
  • Пляж - 3 минуты
  • Аэропорт - 35 минут
Жилой комплекс FALL IN LOVE
Будаэрш, Венгрия
от € 434,000
217 м² 1 квартира
Застройщик: OTP Bank

 3-СТУРА, ДВОЙНОЙ УДОБНЫЙ СЕМЬ-ДЕТАК, ДОМ С ДЖАКУЗЗИ, САУНОЙ, ТРЕЙРОМ, ТЕРРАСОМ, БАЛКОНОМ, САДЕННЫМ СОЕДИНЕННЫМ, СОЛНЕЧНОЙ ПОЛОВИНОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЗЕЛЕНЕЙ ЗОНЕ! В Будаёре, на легко доступной центральной, но уединенной улице, тихий, зеленый, ПАНОРАМИЧЕСКИЙ, уникально красивый дом ждет свою новую семью. Владелец построил дом для своей семьи в 2003 году. Это стало настоящим, теплым гнездом для них. К сожалению, как это обычно бывает, дети выросли и вылетели, поэтому, несмотря на свою любовь к дому, семья решила, что пора идти дальше. Ваш будущий дом ждет своих новых жителей в прекрасной обстановке, в тупике в Будаёре, вдали от шума мира, но в нескольких минутах от центра Будаёрс. Собственность имеет полезную площадь 217 квадратных метров, хорошо распределена, имеет уникальные решения, ЖИВАЯ КОМНАТА + 3 комнаты, напрямую связанные с террасой и садом, оборудован джакузи и сауной. В доме есть частный сад площадью 200 м2: идеально ИНТИМНЫЙ, закрытый, травяной, оборудованный автоматической системой полива, и встроенная уютная терраса площадью 31 м2. На нижнем этаже находится закрытый гараж с автоматическими воротами на две машины, финская сауна, прачечная и машинное отделение. С нижнего уровня вы можете подняться по лестнице прямо к жилому пространству, до которого также можно добраться по открытой лестнице с перилами из кованого железа. На нижнем уровне жилой площади ( первый этаж ) есть столовая и кухня, а также просторная гостиная в одном воздушном пространстве, отсюда вы можете выйти прямо на террасу, зелень и щебетание птиц. В гостиной также есть встроенный камин, который создает приятную атмосферу зимними вечерами. На этом уровне также был создан просторный коридор со встроенным шкафом и ванная комната с душем / туалетом. На верхнем этаже расположены две солнечные спальни площадью 20 кв. М и одна из 12 кв. М, а также большая ванная комната с ванной и туалетом. Спальни имеют замечательную панорамную террасу. Этот дом действительно красивый, в отличном состоянии внутри и снаружи. Приходите, восхищайтесь, влюбляйтесь.
Жилой квартал Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Краков, Польша
Сдача в: 2023
Застройщик: LOCO REAL ESTATE

Приглашаем Вас приобрести квартиру в Новостройке, в современном жилом комплексе, который обеспечит комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части комплекса будет разбит зеленый парк с зоной отдыха и аллеями.

В настоящее время мы предлагаем 174 квартиры в корпусах В1 и В2 площадью от 30 до 74 м. Четыре дома будут расположены на участке площадью более 18 000 кв.м. Выбицкого в Кракове.

Планируемая дата завершения строительства B1 и B2 - декабрь 2023 года.
Планируемая дата завершения всех инвестиций - декабрь 2024 года.

Спрашивайте аналогичные или большие квартиры.

ПЛАНИРОВКА

Квартира площадью 41,26 м2 расположена на втором этаже с балконом (B1).

СТАНДАРТ

В предложении представлены квартиры более высокого стандарта, различной площади и функциональной планировки. На первом этаже дома у квартир будут сады, а на верхних этажах – лоджии и балконы. Забота о комфорте и безопасности жильцов, противовзломные входные двери, стеклопакеты с проветривателями, В квартирах будут установлены противодымные фильтры, кондиционеры в гостиной и полы с подогревом. Квартиры на первом этаже будут оборудованы электропроводкой, позволяющей дистанционно управлять рольставнями.

  • Центральное отопление, двери Porta, мониторинг.

В настоящее время мы предлагаем 174 квартиры в корпусах В1 и В2 площадью от 30 до 74 м. Четыре дома будут расположены на участке площадью более 18 000 кв.м. Выбицкого в Кракове.

В этом районе есть многочисленные продуктовые магазины, начальная школа, детские сады и ясли, столовые, кабинеты врача и дантиста, посылочные автоматы и парикмахерские. В этой части Кракова хорошо развита сеть общественного транспорта: 150 м от автобусной остановки, 400 м от остановки трамвая, 1 км железнодорожная станция
Всего 3 км отделяет нас от Рыночной площади.

Непосредственная близость прогулочных маршрутов создает множество возможностей для любителей активного образа жизни. В этом районе вы найдете, например. Парк Кроводерский Парк им. ул. Wyspiańskiego

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Планируемая дата завершения строительства B1 и B2 - декабрь 2023 года. Планируемая дата завершения всех инвестиций - декабрь 2024 года.

Гараж оплачивается дополнительно: цена зависит от выбора места и типа парковочного места. .

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