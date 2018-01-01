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Жилой комплекс Высотная резиденция Fashionz с бизнес-центром, бассейнами и спа, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 210,553
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Жилой комплекс Высотная резиденция Fashionz с бизнес-центром, бассейнами и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, зоной для медитации, зонами отдыха, спортивными площадками, спа-зоной, бизнес-центром, зоной барбекю, кинотеатром на открытом воздухе, детской площадкой.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится между двумя основными автомагистралями страны.

  • Международный аэропорт Дубай - 25 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 19 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 20 минут
  • Пляж Джумейра - 19 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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MARINCITY TRABZON, престижный проект квартир, который принес в город новаторские особенности недвижимости. Стандарты роскоши и комфорта пересмотрены в Касуту, Йомра, новом центре притяжения в самом сердце Черного моря, Трабзон.

 

Для тех, чьи глаза на горизонте

Непревзойденный жилой район для вашей семьи всех возрастов, которые проведут отличное время мирно и безопасно. MARINCITY TRABZON с наименьшими деталями спроектированных и построенных резиденций и развлекательных заведений превращает пятизвездочный отель в ваш распорядок дня. Проект был вдохновлен непрерывным видом на море и, следовательно, горизонтом, и думал всегда впереди.

 

МОРСКОЙ ТРАБЗОН Внутри квартир и зданий

  • Широкий вид на море в каждой комнате
  • Балкон с видом на море и выходом из гостиной и кухни
  • Комната для загара на каждом балконе
  • Соединение с кондиционером в каждой комнате, совместимо с различными брендами и уже установлено наружное устройство
  • Центральное напольное отопление, регулируемое изнутри каждой квартиры ( готово для газового отопления, когда доступно )
  • Высокий потолок, 2,95 метра
  • 3 x Schindler пассажирский лифт в каждом здании вместимостью 14 человек и 1 грузовой лифт
  • На каждом этаже, гигиеническая и технологическая система мусоропровод, работает с персональными электронными карточками
  • Отличная звукоизоляция между квартирами
  • Окна апартаментов: Isıcam K Series - предотвращает потерю тепла на 50 процентов зимой и предотвращает попадание тепла на 40 процентов летом.
  • Стационарная автоматическая система пожаротушения, пожарный извещатель и сигнализация
  • Видео интерком система в каждой квартире
  • Прямой вход из зданий в гараж и места отдыха

 

MARINCITY TRABZON Открытые площадки

  • Гараж и участок
  • 7/24 Безопасность
  • Очень большие зеленые зоны и зоны отдыха
  • Бассейны
  • Фитнес-центры
  • Турецкая баня, сауна и парные комнаты
  • Кафе с высокой вместимостью гостей
  • Крытая игровая площадка для детей
  • Теннисные корты
  • Баскетбольная и волейбольная площадка
  • 1 км длиной отдельные пешеходные и велосипедные дорожки

 

Редкое и ценное местоположение

Отдых, шоппинг, туризм, образование, здравоохранение, транспортные средства и услуги находятся рядом с вашей прибрежной квартирой. Получите шанс получить быстрый доступ к предложениям городской жизни из выдающегося места, где зеленый цвет встречается с синим. В Трабзоне, знаменитом черноморском городе, где туристический рост и экономия растут в геометрической прогрессии, MARINCITY TRABZON предлагает вам больше на будущее.
Жилой квартал Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Краков, Польша
Сдача в: 2023
Застройщик: LOCO REAL ESTATE

Приглашаем Вас приобрести квартиру в Новостройке, в современном жилом комплексе, который обеспечит комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части комплекса будет разбит зеленый парк с зоной отдыха и аллеями.

В настоящее время мы предлагаем 174 квартиры в корпусах В1 и В2 площадью от 30 до 74 м. Четыре дома будут расположены на участке площадью более 18 000 кв.м. Выбицкого в Кракове.

Планируемая дата завершения строительства B1 и B2 - декабрь 2023 года.
Планируемая дата завершения всех инвестиций - декабрь 2024 года.

Спрашивайте аналогичные или большие квартиры.

ПЛАНИРОВКА

Квартира площадью 41,26 м2 расположена на втором этаже с балконом (B1).

СТАНДАРТ

В предложении представлены квартиры более высокого стандарта, различной площади и функциональной планировки. На первом этаже дома у квартир будут сады, а на верхних этажах – лоджии и балконы. Забота о комфорте и безопасности жильцов, противовзломные входные двери, стеклопакеты с проветривателями, В квартирах будут установлены противодымные фильтры, кондиционеры в гостиной и полы с подогревом. Квартиры на первом этаже будут оборудованы электропроводкой, позволяющей дистанционно управлять рольставнями.

  • Центральное отопление, двери Porta, мониторинг.

В настоящее время мы предлагаем 174 квартиры в корпусах В1 и В2 площадью от 30 до 74 м. Четыре дома будут расположены на участке площадью более 18 000 кв.м. Выбицкого в Кракове.

В этом районе есть многочисленные продуктовые магазины, начальная школа, детские сады и ясли, столовые, кабинеты врача и дантиста, посылочные автоматы и парикмахерские. В этой части Кракова хорошо развита сеть общественного транспорта: 150 м от автобусной остановки, 400 м от остановки трамвая, 1 км железнодорожная станция
Всего 3 км отделяет нас от Рыночной площади.

Непосредственная близость прогулочных маршрутов создает множество возможностей для любителей активного образа жизни. В этом районе вы найдете, например. Парк Кроводерский Парк им. ул. Wyspiańskiego

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Планируемая дата завершения строительства B1 и B2 - декабрь 2023 года. Планируемая дата завершения всех инвестиций - декабрь 2024 года.

Гараж оплачивается дополнительно: цена зависит от выбора места и типа парковочного места. .
Жилой комплекс Новая резиденция Mykonos с пляжем и зонами отдыха, Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются таунхаусы с террасами, садами и парковочными местами.

Резиденция располагает зонами отдыха, пляжем и пляжным клубом, бассейном и парками.

Окончание строительства - октябрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралями, школами и медицинскими центрами.

  • Дубай Марина - 30 минут
  • Бизнес-Бэй - 30 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 40 минут
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