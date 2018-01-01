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  4. Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 200,404
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает торговым центром и ресторанами, отелем, системой безопасности, парковкой.

Окончание строительства - октябрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, в 7 минутах ходьбы от станции метробуса.

  • Метробус - 1 км
  • Станция метро - 1 км
  • Автомагистраль - Е-5 - 1 км
  • Школа - 2 км
  • Центр города - 20 км
  • Больница - 2 км
  • Автобусная остановка - 100 метров
  • Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 200,404
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