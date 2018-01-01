Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция

Жилой комплекс строится по государственному проекту и финансируется муниципалитетом района (Başakşehir Belediyesi), что даёт уверенность в благополучном завершении строительства.

Резиденция располагает:

тренажерным залом

спа-центром с парной, хамамом и сауной

крытой парковкой

круглосуточной охраной с видеонаблюдением

большими зелеными зонами и зонами отдыха на открытом воздухе

детскими площадками

бассейном

Преимущества

Прогнозируется хорошая доходность из-за высокого спроса на аренду у медицинских туристов.

Расположение и объекты поблизости

Башакшехир — зелёный район с заповедными рощами, ботаническими садами и благоустроенными парками. Кроме того, в этом районе расположено самое крупное водохранилище в Турции Сазлыдере — место отдыха горожан.

При всём природном изобилии в районе развита инфраструктура: здесь есть три университетские больницы, международный колледж TED и олимпийский стадион.

Район считается третьим центром Стамбула, местные часто называют его городом здоровья.