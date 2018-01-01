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Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 215,682
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Жилой комплекс Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает зеленой зоной с беседками и декоративными бассейнами, системой безопасности, сауной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых престижных районов города, в 1 минуте ходьбы от озера.

  • Метробус - 1 км
  • Станция метро - 1 км
  • Автомагистраль Е-5 - 1 км
  • Пляж - 500 метров
  • Школа - 4 км
  • Центр города - 15 км
  • Торговый центр - 5 км
  • Больница - 5 км
  • Аэропорт - 40 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс строится по государственному проекту и финансируется муниципалитетом района (Başakşehir Belediyesi), что даёт уверенность в благополучном завершении строительства.

Резиденция располагает:

  • тренажерным залом
  • спа-центром с парной, хамамом и сауной
  • крытой парковкой
  • круглосуточной охраной с видеонаблюдением
  • большими зелеными зонами и зонами отдыха на открытом воздухе
  • детскими площадками
  • бассейном
Преимущества

Прогнозируется хорошая доходность из-за высокого спроса на аренду у медицинских туристов.

Расположение и объекты поблизости

Башакшехир — зелёный район с заповедными рощами, ботаническими садами и благоустроенными парками. Кроме того, в этом районе расположено самое крупное водохранилище в Турции Сазлыдере — место отдыха горожан.

При всём природном изобилии в районе развита инфраструктура: здесь есть три университетские больницы, международный колледж TED и олимпийский стадион.

Район считается третьим центром Стамбула, местные часто называют его городом здоровья.

  • 9 минут езды до ботанического сада
  • 12 минут езды до шоссе Е-5 и 5 минут до шоссе ТЕМ
  • 12 минут езды до заповедника
  • 15 минут пешком до ближайшей станции метро
  • 20 минут езды до водохранилища
  • 23 минуты езды до нового аэропорта
  • 32 минуты езды до центра города
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 45 до 205 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
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Шикарная двухкомнатная квартира в новом комплексе Crystal Nova в районе Оба, Алания.Оба – престижный район Алании в 3х км от центра города и его исторической части с малоэтажными комплексами и широкими улицами. Местный аэропорт Газипаша в 45 км от комплекса. В пешей доступности расположены сетевые продуктовые магазины, гипермаркет Метро, кафе и рестораны, а так же новая городская больница. Комплекс состоит из 4х пятиэтажных блоков с большим бассейном с горкой по центру. В комплексе вы сможете поиграть в теннис, есть детская площадка, место для мангала, мини маркет. Вы сможете наслаждаться отдыхом, не выходя их комплекса, к вашим услугам сауна, турецкая баня (хамам), тренажерный зал. Комплекс находится под круглосуточной охраной. Квартира продается площадью 63 м2 с одной спальней, гостинной совмещенной с кухней, ванной комнатой и большим балконом с видом на бассейн и теннисный корт. Полностью укомплектованная мебелью и техникой – заезжай и живи. Комплекс подойдет тем, кто любит тишину и комфорт. Инфраструктура:большой открытый бассейнсаунахамамтренажерный залзона для барбекюдетская площадкатеннисный кортминимаркетконсьержохрана 7/24
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