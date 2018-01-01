  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция

Пендик, Турция
от € 241,743
;
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
1 / 6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, фитнес-центром, детской площадкой, зеленой зоной.

Окончание строительства - март 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 12 минут
  • Станция метробуса - 12 минут
  • Новый аэропорт Стамбула - 25 минут
  • Торговый центр - 15 минут
  • Пляж - 10 минут
Местонахождение новостройки
Пендик, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Большой проект рядом с исторической крепостью Йедикуле
Akarca, Турция
Жилой комплекс A New House From The Developer
Demirtas, Турция
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном комплексе район - Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Высотный Жилой Комплекс в районе Демирташ
Demirtas, Турция
Жилой квартал PRODAETSYA VİLLA POLNOSTYU MEBELİROVAnnaya .
Коньяалты, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от € 241,743
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Marina Compound in West Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: EOS Turkey Property

Самый большой комплекс города поднимался вдоль пристани Западного Стамбула. Самый большой комплекс города с 5.000 + единиц различного типа от 1 + 1, чтобы упомянуть дома. Уникальная концепция жизни с частной пристанью для яхт, причалом морского дна, ресторанами для яхт и развлекательным залом, удобствами 1-го класса, уникальным и бесценным видом на море и торговым центром. На самом деле это больше, чем проект, это город с самим собой.
Жилой квартал Превосходные апартаменты в пешей доступности от пляжа
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
А вы догадывались, что можно наслаждаться морским бризом не только из номера отеля, но и с балкона своей собственной квартиры?   Комплекс находится в красивом средиземноморском прибрежном районе Аланьи - Каргыджак. Каргыджак - идеальное место для покупателей благодаря своему расположению, красивой зеленой зоне, песчано-галечным пляжам и качественным жилым комплексам. Каргыджак находится всего в 25 км от аэропорта Аланьи-Газипаша и в 15 км от центра города Аланья. В Каргыджакском районе в последнее время появляются новые элитные новостройки, такие как 5-звездочные отели, роскошные виллы с видом на море и высококачественный жилые проекты. Данный проект построен на площади 4213 кв.м и только 20% из них используется для жилых построек. Комплекс находится всего в 300 метрах от пляжа и в 250 метрах от магазинов и ресторанов. В проекте предусмотрены различные зоны общего пользования, ориентированные на каждого, кто хочет наслаждаться уютом как дома, такие как парная, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, настольный теннис, турецкая баня, кинозал и многое другое. Площадь апартаментов варьируется от 66 м2 до 205 м2.
Жилой квартал Новый современный проект в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Роскошный проект в самом центре Авсаллара. Авсаллар это курортный город, расположенный в 140 км от аэропорта Анталии, на побережье Средиземного моря. Здесь чистые песчаные и галечные пляжи, шикарные отели, рестораны, бары, а так же богатая природа.   Мы предлагаем вам этот комплекс, строительство которого начнется в конце этого года. Комплекс будет располагаться всего в 650 метрах от городских сует. Данный проект будет построен на закрытой территории, общей площадью 2,027 м², и будет состоять из одного 7-этажного здания и 41 квартиры.    ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Сауна Паровая комната Комната отдыха Раздевалки Туалет – Душ Лобби Тренажерный зал Кафетерий Бассейн Шезлонги усваиваются  Камелия  Детская площадка Зона барбекю  Ландшафтный сад   Планировка квартир: Квартиры 1+1 (20) Квартиры 2+1 (10) Садовые дублексы 2+1 (2) Садовые дублексы 3+1 (3) Пентхаус 2+1 (4) Пентхаус 3+1 (2)   РАСПОЛОЖЕНИЕ: До центра Алании: 20 км. Аэропорт Анталии: 100 км Аэропорт Газипаша: 65 км Доходность: 650 метров. До торгового рынка: 100 метров.   Начало строительства: 30 октября 2022 года. Окончание строительства: 30 октября 2024 года.
Realting.com
Перейти