Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от € 241,743
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О комплексе
Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, фитнес-центром, детской площадкой, зеленой зоной.
Окончание строительства - март 2024 года.Расположение и объекты поблизости
- Станция метро - 12 минут
- Станция метробуса - 12 минут
- Новый аэропорт Стамбула - 25 минут
- Торговый центр - 15 минут
- Пляж - 10 минут
Местонахождение новостройки
Пендик, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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