Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция

Yaylali, Турция

Сдача в: 2023

Комфортабельный жилой проект расположен в элитном и развивающемся районе Алании - Кестель, где есть пляжи, горы и зеленые леса. Комплекс находится недалеко от улицы, пляжа и реки Дим. Этот жилой проект, состоящий из 5 этажей и 20 квартир, предлагает жилые помещения от 1+1 до 4+2. Проект представляет собой небольшой уютный жилой комплекс с инфраструктурой комфорт-класса.

Расстояние до моря составит 750 метров, до центра Алании 6 км, а до аэропорта Газипаша 35 км.

Завершение строительства ожидается в сентябре 2023 года. Успейте приобрести недвижимость на выгодных условиях!