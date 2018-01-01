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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 233,206
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами.

Резиденция состоит открытым бассейном, фитнес-центром, сауной и парной, кафе, детскими площадками, большой зеленой зоной.

Окончание строительства - май 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухонная бытовая техника Franke/Siemens (духовой шкаф, варочная панель, вытяжка, посудомоечная машина)
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в элитном спокойном районе, рядом с торговыми центрами, школами, больницами и гаванями, автомагистралями и остановками общественного транспорта.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 233,206
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Завершение строительства ожидается в сентябре 2023 года. Успейте приобрести недвижимость на выгодных условиях!

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