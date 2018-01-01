Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция
Бакыркёй, Турция
от € 611,098
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает элитным отелем, садом, бассейнами для детей и взрослых, детской площадкой, фитнес-центром, теннисным кортом и баскетбольной площадкой.Удобства и оснащение в доме
- Система "умный дом"
- Больница - 750 метров
- Школа - 650 метров
- Побережье - 500 метров
- Торговый центр - 1,8 км
- Станция метро - 2,5 км
- Станция метробуса - 4 км
- Международный аэропорт - 50 км
Местонахождение новостройки
Бакыркёй, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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