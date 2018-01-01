Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция

Каракокали, Турция

Мы рады предложить вам эксклюзивный проект в Алании по доступной цене.Приобретая апартаменты в данном комплексе, вы получаете не только свой уголок на Средиземном побережье, но также и великолепные виды на море и гористую местность.Апартаменты расположены в 2 км от центра Алании в районе Оба с прекрасным видом на море и горные рельефы. Комплекс может похвастаться высококачественным интерьером и экстерьером, прекрасным видом на горы Таурус и Средиземное море, а также близостью к социальным объектам. Всего в 500 метрах располагается международная школа, до пляжа и гипермаркета Metro прогулка займет не более 10-15 минут. Комплекс обладает разнообразием досуга для комфортного времяпрепровождения своих постояльцев: - Кинотеатр - Крытый бассейн - Открытый бассейн - Детский бассейн - Сауна - Электрогенератор - Паровая комната - Фитнес - Автомобильная стоянка К продаже представлены апартаменты с различными планировками на любой вкус: 1. Двухкомнатные апартаменты площадью 58-60 м2, включающие светлую и просторную гостиную открытой планировки с кухонной зоной, спальню, ванную комнату и большую террасу. 2. Апартаменты с двумя спальнями, площадью от 78 м2 до 86 м2, состоящие из двух спален, двух ванных комнат, одна из которых является приватной и располагается в комнате хозяев, гостиной с кухней и большой террасы. 3. Пентхаусы с 3 спальнями на верхнем этаже площадью от 140 м2 до 160 м2. Две спальни оборудованы собственными ванными комнатами. 4. Дуплексы с 3 спальнями и садом располагаются на первом этаже и оборудованы собственным отдельным входом. Предлагаемые апартаменты также могут рассматриваться как отличный инвестиционный капитал с последующим доходом от сдачи в аренду.