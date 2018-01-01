Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от € 247,800

Проект состоит из вилл и таунхаусов, окруженных многочисленными парками, зелеными насаждениями и общественными пространствами. Комплекс находится рядом с автомагистралью Umm Suqeim Street в районе Akoya, благодаря чему отсюда удобно добраться в любой район Дубая. Во всех домах есть оборудованные ванные комнаты, отдельный кабинет для работы и уютная гостиная. Экологически чистая среда, высокий уровень безопасности, просторные помещения и различные удобства обеспечат лучшие условия для отдыха детей и их родителей. Удобства и оснащение в доме Другие удобства проекта: кондиционеры, кинотеатр, студия йоги, детский сад, охрана, видеонаблюдение, магазин, волейбольная и баскетбольная площадки, клуб поло и конного спорта. Расположение и объекты поблизости Akoya O2 Oxygen Damac Shopping Mall - 3,6 км Школа - 3 км Банкомат - 3,6 км Бурдж-Халифа - 43,2 км Аптека - 3,6 км Аэропорт - 50 км Al Qudra Native Planting - 10 км Море - 33 км.