Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 282,481
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О комплексе
Проект — изысканный жилой комплекс от DAMAC Properties, одного из самых известных застройщиков элитной недвижимости на Ближнем Востоке.
Студии, просторные квартиры с высокими потолками и люкс-апартаменты с террасой и панорамным видом на город.
У проекта необычная инфраструктура: бассейны с аква-тренажерами, спа-салон и релакс-капсулы, смотровая площадка.Расположение и объекты поблизости
Площадка находится в оживленном сердце Business Bay, откуда открывается захватывающий вид на водный канал Dubai Water Canal и Бурдж-Халифу. Комплекс будет расположен всего в 5 минутах езды от Dubai Mall и Downtown Dubai и считанных минутах ходьбы до станции метро.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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